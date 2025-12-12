Георги Марков: Може да има избори и на пролет и заедно с президентските

Изборите до дупка ,които още 2020 г. предрекох и познах, ще продължат и 2026 г. Вероятно е да има два предсрочни вотове през пролетта и есента, заедно с президентските. Това написа на фейсбук страницата си конституционалистът и бивш депутат Георги Марков.

"ПП - ДБ се опитват да яхнат протеста. Беше смешно, че Мирчев и Кокорчо са оратори на митинг за правовата държава. Ако те бъдат избрани, ще има нови предсрочни избори в кратък срок.

Мирчев и Кокорчо - “Спасители на българската демокрация.” Ако това е надеждата на плотеста, халал да им са. То и за виц не става", коментира Марков.

Според него, ако протестиращите изберат правителство на Сорос, все едно България си купува фабрика на 8 септември.

"Кокорчо, Атанасов и Мирчев са партизани на Сорос и “Америка за България”. За тях Тръмп е путинист... Като нищо, ще изпълняват указанията на Стармър, Макрон и Мерц за война до дупка в Украйна.

Тръмп ще проведе шокова терапия в Европа. Каза го вчера в Брюксел американският посланик Бил Уайт", заявява Марков.

Марков припомня, че времето на Сорос в Европа изтича, България и Румъния са последния му бастион.

"България със Соросоидно правителство може да изяде по една, две ракети в Бургас и Варна. Англичаните искат да се набутат в Черно море и марионетно правителство ще е добре дошло за провокация и ответен руски удар с надежда за война. Но Тръмп няма да си мръдне пръста по чл. 5 от договора за НАТО…

Мелони вече обърна палачинката и вчера отсвири Зеленски и за парите, и за оръжията, и за руските активи. И то в присъствие на Таяни, който е от ЕНП", коментира още Марков.