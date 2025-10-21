IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 53

Министър Вълчев свиква извънредно съвещание с РУО за сигурността в училищата

МОН: Осигурена е допълнителна психологическа подкрепа за учениците

21.10.2025 | 13:20 ч. 5
БГНЕС

БГНЕС

Образователният министър Красимир Вълчев свиква извънредно съвещание с началниците на Регионалните управления на образованието (РУО) за сигурността в училищата. Ще бъде направен преглед на системите и мерките за безопасност в образователните институции и за нуждата от тяхното засилване, както и за предприемане на допълнителни действия на училищно ниво.

"Във връзка с инцидента от днес в столично училище е осигурена допълнителна психологическа подкрепа за учениците, а на Регионалното управление на образованието София-град е разпоредена проверка по случая", информират от МОН.

Свързани статии

По-рано днес след инцидент в столично училище ученик на 12-години е с прорезна рана. Сигналът за инцидента е получен малко след 10 часа.

Пострадалият ученик е откаран в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

МОН Красимир Вълчев РУО образование сигурност ученици инцидент
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem