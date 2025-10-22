IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 30

Трима души са загинали в катастрофи за денонощието

Тежките катастрофи са 12

22.10.2025 | 09:14 ч. 4
БГНЕС

БГНЕС

Трима души са загинали в катастрофи за денонощието у нас, а 17 са ранени, съобщиха от МВР на сайта си.

За изминалите 24 часа тежките катастрофи с пострадали са 12.

В София са регистрирани 33 леки катастрофи и една тежка. Ранен е един, няма загинали. 

От началото на месеца са станали 332 катастрофи с 27 загинали и 416 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 5468, загиналите са 355, а ранените - 6828.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

катастрофи загинали МВР
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem