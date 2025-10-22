Трима души са загинали в катастрофи за денонощието у нас, а 17 са ранени, съобщиха от МВР на сайта си.

За изминалите 24 часа тежките катастрофи с пострадали са 12.

В София са регистрирани 33 леки катастрофи и една тежка. Ранен е един, няма загинали.

От началото на месеца са станали 332 катастрофи с 27 загинали и 416 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 5468, загиналите са 355, а ранените - 6828.