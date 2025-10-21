Митов на среща с големите търговски центрове, обсъждат мерките за сигурност

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов и професионалното ръководство на МВР ще проведат среща с висшия мениджмънт на големите търговски центрове в София днес.

Поводът за срещата е инцидентът от неделя вечерта, когато в столичен мол 15-годишно момче беше намушкано с нож, а малко след инцидента почина.

По време на срещата ще бъде обсъдено оптимизирането на мерките за сигурност в големите търговски обекти, съобщават от МВР. / БТА