Инженер: Мениджъри купуват софтуер "на килограм" без ясна стратегия

Технологиите и изкуственият интелект все повече навлизат в бизнеса. Това обаче поставя пред изпитание служителите и техните мениджъри.

"Точно това е първата пречка - за много от бизнес собствениците въпросът е просто да си купят някакъв инструмент. Всъщност, ние винаги правим една крачка назад и се опитваме да поговорим: какъв е проблемът, който решават. Тъй като инструментите с изкуствен интелект (AI) са най-малкото милиони. А и не всеки от тях ще свърши качествена работа", каза софтуерният инженер Никола Богданов в студиото на "България сутрин".

Най-голямата пречка пред изкуствения интелект често се оказва естественият интелект.

"Това, което наблюдаваме, е, че хората като цяло се поляризират. Някои казват, че изкуственият интелект е нещо ненужно, само за забавление и не може да им свърши работа. От другата страна е другата крайност - хора, които се страхуват, че това ще им вземе работата и се притесняват от него. Ние смятаме, че изкуственият интелект е инструмент, който помага на хората и на бизнесите да постигат по-добри резултати", коментира софтуерният инженер Богой Богданов пред Bulgaria ON AIR.

Компаниите се различават по това колко бързо успяват да се адаптират. Според Никола проблемът често започва от неподготвени мениджъри, които купуват софтуер "на килограм", без ясна стратегия.

Внедряването на изкуствен интелект, подчертава той, е като интегрирането на нов колега в екипа - изисква се подготовка, промяна в процесите, културата и начина на работа.

Богданов допълни, че динамиката на пазара създава още едно предизвикателство - инструментите се променят ежедневно. Това изисква постоянна информираност и готовност за адаптация.

И двамата експерти отбелязаха, че в момента именно по-малките компании се оказват по-гъвкави и дори "облагодетелствани" от навлизането на AI.

За тях трансформацията е по-лесна, защото са по-мобилни и с по-малко хора, докато при големите корпорации промяната е по-бавна и по-сложна.

Богой даде пример с маркетинг специалист, който вече използва изкуствен интелект, за да автоматизира създаването на персонализирани кампании - процес, който преди е изисквал големи екипи.

Никола отбеляза, че трудностите са няколко. На първо място - нуждата хората да разберат как функционира изкуственият интелект, макар и на базово ниво.

Това не изисква дълбоки технически познания, но изисква отвореност към новото.

Второто предизвикателство е самото използване на инструментите, а третото - способността на мениджърите да управляват процеса на внедряване като реален проект в компанията.