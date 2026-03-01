Двама души са загинали при пожари през последното денонощие

През последното денонощие са ликвидирани 76 пожара, двама души са загинали, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

Вчера в 3:15 ч. в Оперативния център при Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (СДПБЗН) е получено съобщение за пожар в апартамент столичния квартал "Надежда" 1. При пожара е загинала жена на 52 години.

Също вчера в 12:56 ч. в Оперативния център при Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – Смолян е получено съобщение за пожар в къща в с. Широка лъка, община Смолян. Огнената стихия е отнела живога на 83-годишен мъж.

С преки материални щети са възникнали 23 пожара, от които 10 – в жилищни сгради, един – в промишлена, четири – в транспортни средства.

Без нанесени материални щети са възникнали 53 пожара, от които осем в – сухи треви, горска постеля и храсти, 29 – в отпадъци, 12 – в готварски уреди и комини.

Извършени са 24 спасителни дейности и помощни операции, като са регистрирани са и шест лъжливи повиквания.