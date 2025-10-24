Трима украинци обжалват събарянето на вилите им в "Елените"

Собственици на имоти в курорта "Елените" обжалват констативните актове на Регионалната дирекция за строителен контрол за събарянето им. В документите пише, че става дума за незаконно строителство, "корекция" на река Козлука.

Собствениците обаче имат всички документи за имотите, включително Акт 16.

Украинските граждани Антон Потьомкин, Галина Стоянова и Венера Кацински с израелски паспорт имат вили в зона "Романа". Преди 2 дни те са получили съобщение да се явят в Дирекцията за строителен контрол в Бургас, съобщи БНР.

"Ние получихме акт за това, че нашата вила е незаконна. Ние имаме всички разрешителни документи - Акт 16, право на собственост и нас незаконно искат да ни отнемат. Завчера сме получили съобщение, че е издаден констативен акт за събаряне на незаконно строителство. В недвижимите имоти, които са посочени за събаряне, се намират и вилите. Вчера е връчен констативният акт", коментира Антон Потьомкин.

Какво стои зад констатацията за събаряне на незаконно строителство, но не на сграда, а на корекция на река, обяснява адв. Драгомир Ошавков.

"Това означава, че някой незаконно е изменил коритото на река Козлука и затова ще съборим сега собствеността на около 200 човека вляво и вдясно от тази река. Аз твърдя, че след като техните жилища са построени законно, с разрешение за строеж и имат удостоверение за въвеждане в експлоатация, държавата и общината стои зад своите документи, т.е. не би трябвало тяхната собственост да пострада от решението за събаряне на незаконната корекция на река Козлука", посочи той.

Ако жалбата на собствениците бъде отхвърлена, те ще обжалват констативния акт по съдебен ред.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов също коментира темата.

Ако няма обжалване на акта за установяване на незаконен строеж, в 14-дневен срок може да се издаде заповед за събаряне на незаконно строителство във вилно селище Елените, заяви министърът.

"Право на възражение имат всички засегнати лица. След това вече се издава заповед за събаряне. Предали сме всички необходими документи и ще продължим да предаваме, когато прокуратурата ги поиска. Надявам се разследването да бъде наистина обективно, бързо и да се установят всички тези длъжностни лица, които са позволили това незаконно строителство в коритото на реката", посочи регионалният министър.

На 3 октомври поройни дъждове предизвикаха сериозни поражения във ваканционното селище. Тогава водната стихия отне живота на четирима души - трима мъже и жена. Институциите започнаха проверка за нередности при строителство в района. На 22 октомври собственици на пострадали имоти в курорта инициираха подписка срещу събарянето на сгради в Елените.

„Наистина изразяваме своята съпричастност към всички пострадали в бедствието, но в крайна сметка трябва да се мисли и за това до каква степен трябва да се извършват такива дейности, които застрашават наистина човешки животи. Ако това бедствие се беше случило в активния туристически сезон, там нямаше да са четири, а над 400 загиналите. Затова трябва много внимателно да се мисли в бъдеще как да се постъпва“, посочи Иванов.

Самата заповед за събаряне обаче също подлежи на обжалване по съдебен ред, отбеляза той. „В крайна сметка всичко ще бъде в ръцете на съда. Според мен построеното незаконно в коритото на реката трябва да бъде съборено, защото е причинило този потоп там. Това е констатацията на ДНСК. Дали ще се стигне до събаряне на сгради – ако не го направят тези, които имат пряко касателство, ще трябва да го направи държавата“, каза регионалният министър.

Обезщетения собствениците трябва да търсят от тези, които са построили и продали сградите, от всички, които са позволили това нещо да се случи там – към тях трябва да обърнат своите претенции, отговори той на журналистически въпрос.

Относно разчистването след наводнението министърът посочи, че имотът е частна собственост и не е ангажимент на държавата: „Изцяло частен имот – улици, водопроводна, канализационна и електропреносна мрежа. Знаете, че се отпуснаха помощи, вода на жителите на Елените, даде се и техническа подкрепа, включително и средства на семействата на загиналите, още веднъж моите съболезнования към тях. Все пак трябва да мислим жертвите там да не бъдат повече в бъдеще.“

По думите му проверките на ДНСК по Черноморието продължават. „И ако установим други такива строежи в коритата на реки, ще предприемем необходимите действия“, заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството.