Еленко Божков: Решението за “Лукойл” е национализация или назначаването на особен управител

Енергийният експерт Еленко Божков направи коментар на взетото решение по-рано днес от парламента “Лукойл” да се продава само след решение на МС и положително становище от ДАНС.

“Влизането на ДАНС в процеса за продажбата на “Лукойл-Нефтохим” е, за да може да ги изнудва, да си осигурят комисионната”, обясни пред БНР Божков.

"Чух сумата, поставена пред един от участници в коалицията "Магнитски" около 8 млрд. евро за закупуване на “Лукойл”, което е невъзможно дори за "Магнитски – Пеевски" особено след налагане санкциите. Остава една, единствена възможност и започнаха действия по въпроса. Това е да се продаде рафинерията на този консорциум с азербайджанското мажоритарно участие, заявил намерение за купуване на рафинерията. И тогава коалицията "Магнитски" трябва да се задоволи с една комисионна, която няма да е малко. Естествено, ако собственикът от Лукойл им позволи такова нещо", коментира Божков.

Според енергийният експерт с приетото решение за участието на ДАНС при продажбата на стратегическия обект, положението е "отпред змия, отзад магаре”.

"Това илюстрира всичко. При положение, че съществува възможност на спиране работата на завода, се очаква да не могат да се задоволят нуждите на българската страна на досегашната цена. Защото всички рафинерии в близост или са бивша собственост или настояща на "Лукойл" или са атакувани в най-вулгарния военен смисъл. И това автоматично води до увеличение на цената при затваряне, което беше потвърдено от един от коалиция "Магнитски"-Бойко Борисов”, на мнение е Божков.

Според него доставката от трети страни ще доведе до вдигане на цените. Енергийният експерт добави, че решението за “Лукойл” е национализация или назначаването на особен управител, защото това ще доведе до превземане на рафинерията от коалицията "Магнитски".

"Защото дори да си представим въвеждане на особен управител, като БЕХ, се знае, че енергетиката е овладяна от дуета ДД - Делян Добрев - Делян Пеевски. При такъв управител това ще доведе до входа и на изхода да застанат фирми близки до коалиция "Магнитски", които ще изсмучат и ще доведат до същия резултат – увеличение цените за България. Вторият вариант е една чиста национализация, което ми се струва невъзможно", каза още Божков.