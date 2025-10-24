IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
МЕЧ с прогноза: Очакват ни тежки дни по отношение на цените на горивата

Ситуацията е много сериозна, смята Красимир Манов

24.10.2025 | 13:08 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Очакват ни тежки дни по отношение на цените на горивата, заяви депутатът от „Морал, единство чест“ (МЕЧ) Красимир Манов пред журналисти в парламента относно наложените от САЩ санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл".

Ситуацията е много сериозна, посочи той. "Нашето решение е да си подават оставката", отговори Манов на въпрос какво предлагат от формацията.

Манов обясни, че през февруари от МЕЧ са предложили предвиждането на държавни средства като инвестиционен разход с цел придобиване на рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“. В становище от Министерския съвет са посочили, че се предвижда вкарване на особен управител в „Лукойл Нефтохим Бургас“. Това са доказателства, че предложението на МЕЧ още февруари е било единственият възможен изход от създалата се ситуация, но Министерският съвет не се е съгласил, каза още депутатът, цитиран от БТА.

МЕЧ криза с горивата Красимир Манов
