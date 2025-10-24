МЕЧ с прогноза: Очакват ни тежки дни по отношение на цените на горивата

Очакват ни тежки дни по отношение на цените на горивата, заяви депутатът от „Морал, единство чест“ (МЕЧ) Красимир Манов пред журналисти в парламента относно наложените от САЩ санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл".

Ситуацията е много сериозна, посочи той. "Нашето решение е да си подават оставката", отговори Манов на въпрос какво предлагат от формацията.

Манов обясни, че през февруари от МЕЧ са предложили предвиждането на държавни средства като инвестиционен разход с цел придобиване на рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“. В становище от Министерския съвет са посочили, че се предвижда вкарване на особен управител в „Лукойл Нефтохим Бургас“. Това са доказателства, че предложението на МЕЧ още февруари е било единственият възможен изход от създалата се ситуация, но Министерският съвет не се е съгласил, каза още депутатът, цитиран от БТА.