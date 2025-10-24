Съдът върна делото срещу двамата полицаи, обвинени в убийство

Петчленен състав на Окръжен съд Стара Загора с председател съдия Татяна Гьонева прекрати досъдебното производство и върна на прокуратурата делото срещу двамата полицейски служители - Борис Тодоров и Димитър Иванов, обвинени за убийството на 47-годишен мъж в Казанлък. Разследването се връща за отстраняване на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Това стана на разпоредителното заседание по делото в Стара Загора, съобщи БТА..

"Обвиненията са възможно най-тежкото според Наказателния кодекс за умишлено убийство, извършено от длъжностно лице от полицейски орган при изпълнение на служебните му задължения. Убийството е извършено по особено жесток начин и особено мъчителен за жертвата“, каза преди заседанието пред медиите прокурор Митко Игнатов. Той припомни, че предвиденото наказание за това престъпление е от 15 до 20 години "лишаване от свобода", доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна.

В началото на заседанието двамата защитници на Борис Тодоров - адвокат Валентин Димитров и адвокат Минчо Николов, поискаха отвод на председателя на съдебния състав Татяна Гьонева с мотива, че тя е участвала при разпита на свидетели по време на разследването. От своя страна, защитникът на другия подсъдим - Димитър Иванов, адвокат Станимир Ченалов поиска отвод на двамата защитници на Борис Тодоров. След проведено тайно съвещание двете искания не бяха уважени.

По време на заседанието адвокатите на двамата обвиняеми заявиха, че при изготвяне на обвинителния акт са допуснати съществени нарушения в него и поискаха делото да бъде върнато за отстраняване на противоречия в него. Те поискаха изменение на наложените най-тежки мерки за неотклонение „задържане под стража“ на двамата обвиняеми. Съдебният състав не уважи искането и потвърди мерките им.

Уважено беше искането за конституиране като частен обвинител на брата на загиналия 47-годишния мъж. „Брат ми не е бил агресивен, винаги е бил добронамерен към когото и да било, въпреки че в последните години психическото му състояние не беше много добро в последните години“, обясни братът на пострадалия.

Борис Тодоров и Димитър Иванов са привлечени към наказателна отговорност за това, че на 26 февруари в Казанлък, в съучастие умишлено умъртвили 47-годишния Даниел Кискинов, като убийството е извършено от полицейски орган при изпълнение на службата и по особено мъчителен начин и с особена жестокост.

На 26 февруари т.г. е бил подаден сигнал на тел. 112 за извършена кражба на велосипед в Казанлък. На място пристигнали полицейски служители, сред които двамата обвиняеми. Те установили, че велосипедът се намира в коридора на къщата на пострадалия. Пред полицаите той отрекъл да го е вземал, бил неспокоен, но не проявил агресия към тях, нито съпротива.

Въпреки това ескалирало напрежение и му нанесли побой. В резултат на това той е получил тежка гръдна и коремна травма, множество счупвания на ребра, увреждане на вътрешни органи и кръвоизлив, вследствие на което починал в болнично заведение, се посочва в обвинението.

Случаят предизвика поредица от протести в Казанлък с искане за справедлив процес и срещу полицейския произвол.