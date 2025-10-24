IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Живот на село: Елън Дедженерис и Порша показаха английското си имение за $30 млн.

Двете се заселиха в английската провинция, след като Доналд Тръмп спечели изборите в САЩ

24.10.2025 | 22:15 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Елън Дедженерис отвори вратите на своето много модерно и масивно имение в Англия, след като избяга от САЩ миналата година.

Бившата водеща на токшоу, чиито участия бяха отменени през 2020 г., след като се появиха множество твърдения за „токсично работно място“, показа дома си в Котсуолдс, докато снимаше как кучетата ѝ Спорт и Кид се гонят.

67-годишната комедиантка сподели с феновете си в каква зашеметяваща къща живее заедно с 52-годишната си съпруга – актрисата Порша де Роси, известна с ролята си в сериала „Али Макбийл“.

Къщата се отличава с отворена планировка на етажа, като кухнята, трапезарията и холът са едно цяло. Прозорците са от пода до тавана и предлагат красива гледка към буйно озеленения заден двор в облачен ден.

Общата цветова палитра в къщата, която се оценява на около 30 милиона долара, е слонова кост, мока, лате и бежово.

Декорът е семпъл с облицована с плочки маса за хранене и осем кожени стола; стъклена масичка за кафе и фотьойл, разположени върху килими в приглушено сиво и екрю.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

елън дедженерис
