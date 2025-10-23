Тройният убиец Фахри от Люляково остава в ареста

25-годишния Фахри от Люляково живеел в тоалетна. Съобщава се още, че жертвите му са били подпалени живи.

Фахри е обвинен в умишлено убийство на майка си, леля си и 13-годишната си сестра. Фахри Мустафа говори трудно, заеква и повтаря, че не знае. Той все още отрича да е извършил тройното убийство.

Пред служебния защитник Стефан Кенов Фахри казал, че е живеел в изоставена тоалетна на селския стадион в Люляково.

С ловна пушка със сачми за глигани и с нож нападнал близките си мъжът от руенското село Люляково.

Трагедията стана призори във вторник. За 2-3 минути той произвел 7 изстрела, убивайки майка си, леля си и 13-годишната си сестра.

С приклада на пушката ударил 7-годишното си братче, след което го намушкал с нож. Със същото хладно оръжие нанесъл множество рани по телата на двете жени и момичето. Фахри дни наред е следял майка си, леля си и сестра си.

Окръжният съд в Бургас наложи най-тежката мярка "задържане под стража" на 25-годишния Фахри Мехмед, съобщава БНТ.

Според разследването, Фахри Мехмед е прострелял семейството си с пушка, която все още не е открита, нанесъл е порезни рани с нож, а след това е запалил къщата. По време на съдебното заседание стана ясно, че след експертиза е установено, че трите жертви все още са били живи преди пожара.

И към днешна дата младежът не признава, че е извършил убийствата. Заяви пред съда, че не притежава пушка.

Служебният защитник на обвиняемия заяви, че комуникацията с него е изключително трудна, но Фахри разсъждавал нормално и разбирал ситуацията.

Срещу убиецът има ограничителна заповед от жертвите на убийството заради домашно насилие. Тя е влязла в сила през август.

Именно това е основния мотив, по който работят разследващите - прогонването му от дом е довело до жестокото престъпление.