Експерт: Този състав на ВСС не може да избере главен прокурор

Върховният касационен съд (ВКС) приема, че правомощията на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите на главен прокурор са прекратени заради промени в Закона за съдебната власт.

"Трябва много неща да се направят. Прокурорската колегия трябва да посочи ново лице, което да е нов изпълняващ функциите на главен прокурор. Тя вчера излезе със съобщение, че не счита, че актовете на ВКС я касаят", коментира конституционалистът Стоил Моллов в предаването "България сутрин".

На 21 юли е изтекъл срокът, до който Борислав Сарафов е можел да упражнява функциите на главен прокурор.

"Минало е известно време, през което той е направил искания до ВКС за възобновяване на наказателни производства и сега се е произнесъл ВКС", каза още конституционалистът пред Bulgaria ON AIR.

Той обясни, че първо трябва да бъде избран състав на новия Висш съдебен съвет (ВСС), защото са изминали три години от изтичането на мандата му.

"Ясно е, че този състав не може да избере главен прокурор. Първо се чака решение на Конституционния съд - да каже дали може да избира главен прокурор, независимо, че е с изтекъл мандат. Следващото нещо ще зависи от решението на Конституционния съд", уточни Моллов.

По думите му лошото е, че има правомощия на изпълняващ функциите на главен прокурор, които не се упражняват пред ВКС.

"Не искам да си мисля какво би станало, ако той тръгне да упражнява правомощия пред Народното събрание (НС) и НС не се съобрази със становището на ВКС", посочи Моллов. "Всичко ще бъде преценявано на момента, на парче, кой пита - кой отговаря, кой има най-много изгода", добави конституционалистът.