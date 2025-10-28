IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Еврокомисарят по енергетиката: Европа трябва да се освободи от руския газ

Дан Йоргенсен се запозна с изпълнението на лот 3 на проекта за изграждане на Вертикалния газов коридор

28.10.2025 | 18:43 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Европа трябва да се освободи от руския газ, каза днес при посещението си в компресорна станция "Нова Провадия" еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен. Заедно с българския министър на енергетиката Жечо Станков и заместник-държавния секретар по енергийната сигурност на Унгария Чаба Марошвари той се запозна с изпълнението на лот 3 – от Рупча до Ветрино, на проекта за изграждане на Вертикалния газов коридор, който ще свърже Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия, Молдова и Украйна.

ЕК винаги ще подкрепя такива стратегически проекти, посочи Йоргенсен. По думите му те са пътят, по който ЕС да каже "не" на Владимир Путин и Русия енергията да се използва като оръжие, или да се изнудва някоя от държавите членки. 

Вертикалният газов коридор има изключително значение за европейската сигурност, подчерта еврокомисарят. По думите му с този проект ще бъдат изпълнени няколко цели. Йоргенсен уточни, че така се демонстрират солидарност и подкрепа за Молдова и Украйна и се осигуряват надеждни доставки на енергия за всички граждани на Европейския съюз на достъпни цени. Той изтъкна още, че изпълнението на газовия коридор подкрепя конкурентноспособността на ЕС, повишава сигурността, отговаря и на необходимостта да отдели по-голямо внимание на борбата с климатичните промени.

В обръщението си към гостите Чаба Марошвари също се спря на ключовото значение на проекта за ЕС. Той подчерта, че Унгария работи активно за разширяване на капацитета на мрежата си, като я свързва с Украйна, Молдова и Румъния. Марошвари се спря и на необходимостта Европейската комисия отново да започне да подпомага финансови проекти като Вертикалния газов коридор, особено когато са стратегически и осигуряват диверсификация на доставките. (БТА)

руски газ Вертикален газов коридор Дан Йоргенсен еврокомисар
