Мирчев: Днешните проблеми на "Лукойл" нямат нищо общо с Иван Костов

Ивайло Мирчев сподели, че е бил на 18 години, когато Иван Костов е продал рафинерията "Лукойл" на Русия. Днешните проблеми на "Лукойл" нямат нищо общо с Костов, обясни той.

По думите му, в момента, когато рафинерията е била продадена на "Лукойл", времената са били коренно различни.Ивайло Мирчев напомни, че дълги години Бойко Борисов е играл карти с шефа на "Лукойл".

Имаме огромни съмнения и индикации, че не всички фирми, задължени да вкарват горива в т.нар. запаси, са го правили през годините. Това е риск за страната в следващите месеци да има недостиг на горива. Очакваме много бързо управляващите да излязат със свой план как ще се действа с „Лукойл“, каза Ивайло Мирчев.

За пореден път управляващите не подкрепиха предложението ни да бъдат разпитани министрите и представител на Българската народна банка в Народното събрание по темата с „Лукойл“. Това една много подценявана тема, която крие огромен риск за страната. Изключително притеснително е, че такова изслушване не може да стане, каза още Мирчев.

По неговите думи има кандидати за купувачи на рафинерията в Бургас, но сделката не може да стане за месец, дори при най-добро желание от всички страни. Дали дерогацията е вариант, ще разберем след изслушване на министрите и представител на БНБ в Народното събрание, допълни Мирчев.

По повод казуса с „Лукойл“ депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България“ акад. Николай Денков обяви, че още от обявяването на санкциите се прави опит да се разбере какъв е планът на правителството за действие, но до момента се отказва отговор на този въпрос. Сред търсените отговори са ще влезе ли управител, с какъв екип, осигурен ли е вносът на нефт и как ще бъдат плащан.

Правителството трябва да излезе пред обществото, пред народните представители и да обясни как ще действа, каза още Денков.

Това, което знам от собствен опит, е че ако от вчера, от онзи ден не е започнала работата, на 1 януари гориво няма да има, може би и преди това, допълни той. Не се опитвам да плаша никого, категоричен беше Денков. Ще се опитаме да помогнем на правителството, защото последното, което ни трябва, е да свърши горивото по бензиностанциите, каза още бившият премиер.