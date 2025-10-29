Министър Бачев не се смущава от разследването срещу Росен Белов

Министърът на културата Мариан Бачев заяви, че не се смущава от разследването, което тече срещу Росен Белов.

“Той е пълнолетен гражданин, който си отговаря за постъпките. Не съм инициирал аз подписката на родителите, защото няма от какво да се защитавам”, добави Бачев преди заседанието на Министерския съвет.

"Не мога да коментирам думите на районния кмет, защото голяма част от тях са откровена неистина. Аз изпращам нотариално заверена покана, което е единственият законен инструмент да търся правата си, това не е заплаха", обясни Бачев по подов обвиненията на районния кмет на “Изгрев”.

Районният кмет Делян Георгиев вчера обяви, че ще направи проверка за дейността на театралната работилница “Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт". Поводът е гей скандала именно с Росен Белов, който е един от преподавателите там.

Министърът на културата добави, че неистините са това, че го свързват с този човек, срещу когото тече производство и че внушава, че в театралната работилница са се случвали някакви неща.

“В цялото читалище има камери и всичко се записва. Аз сам поисках да се направи проверка и публично да се оповестят резултатите”, каза още Бачев.