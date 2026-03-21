BGONAIR Live Новини Днес | 67

Явор Гечев: Коалицията на Румен Радев се бори за 120 депутати в НС

Никога не напуснах БСП, по-скоро БСП напусна мен, смята той

21.03.2026 | 22:13 ч. Обновена: 21.03.2026 | 22:25 ч. 7

МВР трябва да работи още много сериозно, за да гарантира честните избори. Това посочи в ефира на "Опорни хора" Явор Гечев от листата на КП "Прогресивна България".

"Сигналите, които получаваме всекидневно в страната, са чудовищни все още. Надявам се МВР да влезе в пълната си функция без страх, за да може да гарантира честност, а не някой да открадне гласа на някого. Това е много важно, това е фундаментът. Без него всичко друго е излишно. МВР трябва да е МВР и да спазва законодателството такова, каквото е - да гарантира честните избори. Не може да има наше, ваше или тяхно МВР. МВР е на държавата. Политиците идват и си отиват, но МВР трябва да гарантира други неща", категоричен бе Гечев пред Bulgaria ON AIR. 

На въпрос на Гениела Ангелова дали формацията би си партнирала с БСП, политикът отговори: "На базата на политики - там, където имаме пресечни точки, защо да не. В областта на земеделието съм сигурен, че ще има такива".

"Аз много години съм бил част от БСП. И аз никога не напуснах БСП, по-скоро БСП напусна мен. Аз мисля, че притежавам автентична лява идеология. Но като че ли предходните лидери, преди г-н Зарков, направиха всичко възможно, за да изгонят хора като мен", разкри Гечев. 

Той бе категоричен, че коалицията на Румен Радев се бори за 120 депутати в следващото Народно събрание.

И завърши гостуването си с призив: "Нула толерантност към корупция. Нека хората да съдят по програмите, а след това да изискват резултати на база на това" .

Bulgaria ON AIR избори Румен Радев политика
