Открити са съкровища от потънал кораб през 1721 г., ограбен от пирати

Стойността им е предварително оценена на 138 млн. долара

21.03.2026 | 22:44 ч.
pixabay

Двама американски археолози откриха португалския кораб „Носа Сеньора до Кабо“, потънал край бреговете на Мадагаскар през 1721 г., след 16-годишно издирване, съобщава Popular Mechanics. 

Бендън Клифърд и Марк Агостини от Центъра за опазване на исторически корабокрушения са успели да локализират мястото на останките на ограбения от пирати кораб, който е превозвал златни и сребърни кюлчета, както и над 400 скъпоценни камъка – диаманти, изумруди и перли. Корабът е превозвал и португалския вицекрал на Индия и архиепископа на Гоа. 

Легендарният пират Оливие Левасьор, по прякор „Лешоядът“, е нападнал кораба, докато се е връщал от Индия, след което го е отвел на около 600 километра на запад и го е потопил. Под слой пясък и тиня водолази са открили над 3000 артефакта, включително религиозни фигурки, керамика и златни монети, гравирани с арабски шрифт. Стойността на съкровището, което все още не е открито, е предварително оценена на 138 милиона долара. „Съкровище, което е спиращо дъха дори по пиратски стандарти“, отбелязват Клифърд и Агостини. 

По-голямата част от товара в крайна сметка е заловена от пиратите: те откраднали злато, сребро, коприна и скъпоценни камъни от кораба, след което върнали вицекраля в Лисабон срещу откуп.

Съдбата на архиепископа на Гоа и 200-та роби на борда е неизвестна. Легендата разказва, че Левасьор е кодирал местоположението на главното съкровище в криптограма, която ловците на съкровища все още се опитват да разгадаят. | БГНЕС

кораб съкровища пирати
