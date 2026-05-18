Нов тип война от Русия: Стотици дронове "Шахед" атакуват Украйна през деня

Вместо да атакува с "Шахед" през нощта, Русия сега се опитва да провежда продължителни удари в продължение на дни. Миналата седмица Украйна съобщи, че е била атакувана с над 1500 дрона и 50 ракети в продължение на два поредни дни.

Двама анализатори, изучаващи войната с "Шахед", заявиха, че това е ранен признак за нова тактика, целяща да изтощи Украйна.

За украинските градове последните два дни бяха почти непрекъснат обстрел с дронове и ракетни удари, достигнал кулминация в най-голямата и най-неумолима дългообхватна атака на Русия в войната досега.

Това е поредният значителен епизод в новия стил на руска дронна война,

който се очертава през последните няколко месеца.

Докато преди Кремъл разчиташе на атакуване на Украйна с "Шахед" с делта-крило през нощта, когато са по-трудни за забелязване, сега започва да ги разгръща в удължени периоди, които продължават дълго през деня, принуждавайки украинците да се укриват с часове или да рискуват, за да продължат с ежедневието си.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му е била подложена на обсада от 1567 дрона и 56 ракети от сряда до четвъртък, като описа атаката като "масивна и практически непрекъсната".

Бомбардировките от тази седмица са "ярък пример" за тази тенденция, заяви Игор Анохин, украински старши анализатор, който пресява данни за руските удари с „Шахед“ за базирания във Вашингтон мозъчен тръст "Институт за наука и международна сигурност".

Последната салва е петият път, в който Кремъл използва продължителни периоди на удари през тази година, каза той пред Business Insider.