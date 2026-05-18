ДБ захапа финансовия министър, чували само оправдания и вайкане

“Чуваме твърде много оправдания, известно вайкане, а трябва да има твърди и конкретни цели”, заяви пред журналисти депутатът от “Да, България” Мартин Димитров по повод изявлението на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев за състоянието на държавния бюджет.

По-рано днес Гълъб Донев каза, че настоящото правителство е изправено пред последствията от предишни управленски решения. По думите на Донев предходните управляващи са “кърпили дупките в бюджета с авансови плащания или задържани неизплащания“, а сега кабинетът трябва да се справя с натрупаните проблеми. Тези думи потвърди и премиерът Румен Радев.

"Ние от ДБ искаме дефицитът да бъде ограничен до 3% още 2026 година и най-много до 2.5% до 2027 година. Гълъб Донев твърди друго. Щял да види, сега събирал сметките", подчерта Димитров и допълни, че при едно реформаторска управление, дефицитът може да бъде ограничен.

"Чуваме идеи за добри мерки, но няма гаранция за действията на този етап. Да, данъците не трябва да се повишават, но ограничаването на дефицита е важно за инфлацията", на мнение е Димитров и добави, че според него това може да стане само с десни мерки.

Свързани статии Радев: Старата власт ни завеща много неразплатени сметки

Съпредседателят на ДБ Божидар Божанов също коментира темата.

“Оценяваме ги като такива, защото ние ги предлагаме повече от една година. Те са мерки за ограничаване на разхода за публичния сектор и в този смисъл са прави. Не видяхме друго мерки, ние ще държим на тях и, ако липсват ще ги внесем - държавните служители да плащат осигуровки, да се премине към освобождаване на пенсионерите в администрацията и МВР особено, да се ограничат разходите в здравеопазването, защото когато събираме бюджет перо по перо, всяко перо трябва да бъде оптимизирано и да бъдат спрени всички корупционни кранчета. Има позитивни заявки", каза Божанов.