Облачно време утре, на места ще вали

През първата половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. По-значителна облачност ще има над Родопите. След полунощ ще се заоблачи над западната половина от страната. Вятърът ще отслабне, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Атмосферното налягане е и ще остане малко по-ниско от средното за месеца.

Утре ще се заоблачи и над източните райони. Ще бъде предимно облачно. Около и след обяд на места в южната половина от страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони придружени с гръмотевици. Ветровито ще се задържи в Северна България. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, за София - около 20°.

Над Черноморието облачността ще бъде променлива, по-често значителна. Сутринта ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, а след обяд – от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°. Температурата на морската вода е между 14° и 17°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините ще бъде облачно. Около и след обяд, главно в Рило-Родопската област и централните дялове на Стара планина, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, който през втората половина на деня ще се ориентира от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра - около 7°.

В сряда и четвъртък въздушната маса ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Слънчеви часове ще има преди обяд над Западна България. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 20° и 25°.