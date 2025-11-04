Жена намери скрита камера в тоалетна на механа във Вършец

Откриха камера в тоалетна на механа във Вършец, съобщиха от полицията.

На 3 ноември в 08:30 ч. в РУ – Вършец се е явила 45-годишна жителка от с. Горно Озирово, обл. Монтана и е заявила, че на 25.10.2025 г. в частна механа във Вършец при провеждане на честване на рождения ден на дъщеря ѝ е установила, че в една от тоалетните на заведението има поставена записваща микрокамера с карта памет.

В качеството на свидетел е разпитана и предала с протокол за доброволно предаване един брой бяла на цвят микрокамера с карта памет.

В РУ-Вършец е образувано досъдебното производство за извършено престъпление. По случая продължава работа РУ – Вършец.