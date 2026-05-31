IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 3

31 май е Световен ден без тютюнопушене, включете се

За 2026 година мотото на кампанията е: „Да свалим маските! Противодействие на никотиновата и тютюневата зависимост“

31.05.2026 | 06:40 ч. 0
Снимка Пиксабей

Снимка Пиксабей

Всяка година на 31 май Световната здравна организация и глобалните партньори отбелязват Световния ден без тютюнопушене. За 2026 година мотото на кампанията е: „Да свалим маските! Противодействие на никотиновата и тютюневата зависимост“.

Кампанията е насочена към разкриване и противодействие на маркетинговите стратегии и дизайнерските характеристики на никотиновите и тютюневите изделия, които целят да увеличат тяхната привлекателност, особено сред младите хора. Специален акцент се поставя върху ролята на ароматите, продуктовите иновации и маркетинговите практики, които допринасят за започване и поддържане на зависимост, предаде БГНЕС.

В рамките на инициативата Световната здравна организация представя и редица актуални научни и информационни материали, включително нов доклад относно маркетинговите тактики, стимулиращи глобалното разпространение на никотиновите пакетчета, както и информационни материали, свързани с въздействието на продуктите върху здравето и околната среда. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

ден тютюнопушене световен сзо
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem