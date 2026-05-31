31 май е Световен ден без тютюнопушене, включете се

Всяка година на 31 май Световната здравна организация и глобалните партньори отбелязват Световния ден без тютюнопушене. За 2026 година мотото на кампанията е: „Да свалим маските! Противодействие на никотиновата и тютюневата зависимост“.

Кампанията е насочена към разкриване и противодействие на маркетинговите стратегии и дизайнерските характеристики на никотиновите и тютюневите изделия, които целят да увеличат тяхната привлекателност, особено сред младите хора. Специален акцент се поставя върху ролята на ароматите, продуктовите иновации и маркетинговите практики, които допринасят за започване и поддържане на зависимост, предаде БГНЕС.

В рамките на инициативата Световната здравна организация представя и редица актуални научни и информационни материали, включително нов доклад относно маркетинговите тактики, стимулиращи глобалното разпространение на никотиновите пакетчета, както и информационни материали, свързани с въздействието на продуктите върху здравето и околната среда.