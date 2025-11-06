IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Работник загина на място при срутване на ров в Лясковец

Върху мъжа са се срутили инертни материали

06.11.2025 | 18:36 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

ВиК работник е загинал при срутване на ров по време на отстраняване на авария в Лясковец, област Велико Търново. Върху мъжа са се срутили инертни материали, загинал е на място, съобщава bTV.

Кметът на община Лясковец Васил Христов добавя, че инцидентът е станал днес около 15 часа.

От МВР също потвърдиха случая и съобщиха, че е образувано следствено дело. На място се извършва оглед. Починалият мъж е на около 60 години от Лясковец.

Проверка ще извърши и Главна инспекция по труда (ГИТ).

 

трудова злополука Лясковец ВиК работник загинал
