Работник загина на място при срутване на ров в Лясковец

ВиК работник е загинал при срутване на ров по време на отстраняване на авария в Лясковец, област Велико Търново. Върху мъжа са се срутили инертни материали, загинал е на място, съобщава bTV.

Кметът на община Лясковец Васил Христов добавя, че инцидентът е станал днес около 15 часа.

От МВР също потвърдиха случая и съобщиха, че е образувано следствено дело. На място се извършва оглед. Починалият мъж е на около 60 години от Лясковец.

Проверка ще извърши и Главна инспекция по труда (ГИТ).