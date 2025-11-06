Кацарчев: Срещата между Борисов и работодателите е дискриминация

Атанас Кацарчев, главен икономист на КТ “Подкрепа” коментира срещата между лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и представителите на работодателските организации и я определи като “дискриминация”. На проведената среща синдикатите не са били поканени.

“Днес се проведе среща между Борисов и работодателите, но ние – синдикатите – не бяхме поканени. Това е много интересно, защото все едно само работодателите не са доволни от този бюджет. А всъщност той касае всички, особено работещите“, каза Кацарчев пред Nova news.

По думите на икономиста подобен подход е недопустим, тъй като обсъждането на държавния бюджет трябва да се основава на тристранен диалог между правителството, работодателите и синдикатите.

“Би трябвало да има Тристранен съвет по въпроса, очакваме покана в следващите дни. Първо трябва да се проведе заседание на Комисията по бюджетна политика в Министерството на финансите, където да се води един нормален и задълбочен диалог“, добави икономистът.

Кацарчев изрази категоричното мнение на КТ “Подкрепа“, че предложеният бюджет не отговаря на нуждите на икономиката и обществото. “В този бюджет няма икономическа политика, няма демографска политика, няма и политика на доходите. Никой не обясни какво точно иска да постигне с числата и какъв ефект се очаква от тях“, заяви той.

Според данните на Евростат, припомнени от Кацарчев, България остава най-бедната страна в Европейския съюз, като близо 30% от населението живее в бедност или е в риск от бедност.

“Ние настояваме работните заплати да бъдат увеличени с 13,6%. Държавата разполага с тези средства – въпросът е как ги разпределя“, допълни главният икономист на КТ “Подкрепа“.