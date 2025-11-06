IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Дрон спря въздушния трафик на летището в Гьотеборг

През последните месеци дроновете смущават цяла Европа

06.11.2025 | 20:07 ч. 4
Reuters

Въздушният трафик на летището в град Гьотеборг на западния бряг на Швеция бе спрян днес, след като на територията му са били забелязани дронове, съобщи в. “Афтонбладет“, като се позова на шведската Агенция за гражданска авиация.

Дронове причиниха значителни смущения в цяла Европа през последните месеци и в няколко страни временно бе прекратявана работата на летища, съобщава Ройтерс.

Някои официални представители обвиняват Русия, че води хибридна война и е отговорна за случаите. Москва отрича каквато и да било връзка с тях. / БТА

Гьотеборг дрон въздушен трафик затворено летище
