Желязков, Зафиров и Караджов не дойдоха за блицконтрол в НС

Рая Назарян: Причината са неотложни служебни ангажименти

07.11.2025 | 09:35 ч. Обновена: 07.11.2025 | 09:36 ч. 4
БГНЕС

В петъчния пленарен ден народните представители се събраха за редовно заседание, а според дневния ред за днес трябваше да се проведе и блицконтрол.

Съгласно парламентарния правилник, в първите до два часа от заседанието в първия петък на всеки месец министър-председателят и заместник министър-председателите се явяват пред Народното събрание и отговарят на актуални устни въпроси, които се отнасят до общата политика на правителството. Всяка парламентарна група има право на по два актуални устни въпроса, а народните представители, нечленуващи в парламентарна група, имат право общо на два въпроса.

След това е предвиден редовен парламентарен контрол от 11:00 часа, в рамките на който на въпроси на депутати ще отговарят министрите Георги Тахов, Манол Генов, Петър Дилов, Иван Иванов, Красимир Вълчев и Силви Кирилов.

Със съобщение от парламентарната трибуна председателят на НС Рая Назарян каза, че  премиерът Росен Желязков, вицепремиерите Атанас Зафиров и Гроздан Караджов няма да присъстват на блицконтрола заради неотложни служебни ангажименти.

Назарян уточни още, че премиерът и вицепремиерите ще отговорят на актуални устни въпроси на пленарното заседание на 14 ноември, петък, като точка първа в дневния ред на парламента.

По искане на депутатът от ДПС - Ново начало Станислав Анастасов народните представители излязоха в половин час почивка.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

НС парламентарен контрол блицконтрол Рая Назарян Росен Желязков
