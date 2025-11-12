Стойнев: Големи промени в проектобюджета не могат да се правят

Депутатът от БСП Драгомир Стойнев отправи апел към всички участници в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) утре да участват в заседанието. “Това е най-демократичната процедура. Работодателите да бъдат там”, добави народният представител във връзка с процедурата по внасянето на бюджета за следващата година.

“Не че не може бюджетът да бъде внесен без решение на НСТС, но това е важен орган, затова призовавам работодателите да бъдат там. Нека не забравяме, че работодателите преди да станат такива, са били работници”, каза още Стойнев.

Той отправи благодарности към коалиционните партньори от ГЕРБ и ИТН, затова, че се защитава интереса на работниците.

Стойнев добави, че вече няма как да бъдат направени големи промени в проектобюджета. Депутатът обаче беше категоричен, че темата ДДС никога не е стояла пред БСП.

“Ние винаги сме настоявали за намаляване на ДДС върху лекарства, учебници, социални услуги”, припомни депутатът и добави: “България остава страната с най-ниската данъчно осигурителна система”.

Стойнев определи бюджета за 2026 година като най-приемливият.