Бербатов се сдоби с акт за неправилно съхранение на личното оръжие

Главният секретар на МВР Георги Кандев съобщи, че са взети мерки след разпространен в социалните мрежи клип с автомобила на Димитър Бербатов.

От него ставаше ясно, че до седалката на шофьора има пистолет. Поради тази причина е наложена глоба в максималния размер на футболната легенда, който от скоро е и съветник на премиера Гюров.

В събота сутрин Бербатов е бил извикан в МВР, за му бъде връчен актът за неправилно съхранение на личното му оръжие.

„Когато си обществена личност, носиш по-голяма отговорност и поведението ти трябва да бъде пример за всички.

Тази сутрин извикахме в МВР г-н Димитър Бербатов, за да му връчим акт за неправилно съхранение на личното му оръжие. Това стана, след като в публичното пространство се появи видеоклип, на който се вижда, че той е оставил в автомобила си законно притежавания от него пистолет без надзор – действие, което представлява нарушение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

Още снощи разпоредих проверка по случая. Тази сутрин тя беше приключена и на г-н Бербатов е наложена глоба в максималния размер, съгласно действащия закон.

Правилата важат за всички. Още по-важно е обаче грешките не просто да се наказват, а осъзнават и поправят.

Разчитам, че всеки български гражданин ще си вземе поука от този случай и ще се отнася отговорно към своите задължения и сигурността на хората около себе си“, написа Кандев в социалните мрежи.