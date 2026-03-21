IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
Новини Днес | 30

Бербатов се сдоби с акт за неправилно съхранение на личното оръжие

Бившият футболист е бил извикан в МВР

21.03.2026 | 12:26 ч. Обновена: 21.03.2026 | 12:28 ч.
Снимка: фейсбук

Главният секретар на МВР Георги Кандев съобщи, че са взети мерки след разпространен в социалните мрежи клип с автомобила на Димитър Бербатов. 

От него ставаше ясно, че до седалката на шофьора има пистолет. Поради тази причина е наложена глоба в максималния размер на футболната легенда, който от скоро е и съветник на премиера Гюров. 

В събота сутрин Бербатов е бил извикан в МВР, за му бъде връчен актът за неправилно съхранение на личното му оръжие.

„Когато си обществена личност, носиш по-голяма отговорност и поведението ти трябва да бъде пример за всички.

Тази сутрин извикахме в МВР г-н Димитър Бербатов, за да му връчим акт за неправилно съхранение на личното му оръжие. Това стана, след като в публичното пространство се появи видеоклип, на който се вижда, че той е оставил в автомобила си законно притежавания от него пистолет без надзор – действие, което представлява нарушение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

Още снощи разпоредих проверка по случая. Тази сутрин тя беше приключена и на г-н Бербатов е наложена глоба в максималния размер, съгласно действащия закон.

Правилата важат за всички. Още по-важно е обаче грешките не просто да се наказват, а осъзнават и поправят.

Разчитам, че всеки български гражданин ще си вземе поука от този случай и ще се отнася отговорно към своите задължения и сигурността на хората около себе си“, написа Кандев в социалните мрежи.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Димитър Бербатов оръжие МВР акт
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem