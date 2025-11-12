Холдинги от Азербайджан и Турция гледат към рафинерията на "Лукойл" в Бургас

"Ченгиз" холдинг и азербайджанската държавна компания "Сокар" нямат намерение да се откажат от плановете си да купят рафинерията на "Лукойл" в Бургас, съобщи турското издание Patronlar Dunyası.

Изданието пише, че "Ченгиз" и "Сокар" са подали съвместна оферта за закупуването на нефтопреработвателния завод, наддавайки над редица международни конкуренти и достигайки финалния етап на конкурса.

„Страните вече бяха в етап на подписване, но на 23 октомври американският президент Доналд Тръмп обяви, че "Лукойл" и дъщерните му дружества ще бъдат добавени към списъка със санкции „поради липсата на сериозен ангажимент от страна на Русия към мирния процес за прекратяване на войната в Украйна", се казва в информацията, цитирана от "Интерфакс"

След налагането на тези санкции "Лукойл", който представлява около 2% от световното производство на петрол, обяви на 27 октомври, че е постигнал споразумение за продажба на международните си активи на швейцарската петролна търговска компания "Гънвор". Американското министерство на финансите обаче отказа да издаде на "Гънвор" лиценз за сключване на сделката и впоследствие компанията оттегли офертата си.

Собственикът на "Ченгиз" Мехмет Ченгиз заяви в интервю за Patronlar Dunyası, че компанията не възнамерява да отмени плановете си.

„Санкциите бяха наложени, когато вече бяхме в етап на подписване. Ние не се оттеглихме. Сега проучваме какви действия ни позволяват да предприемем нашите правни възможности", каза той.

Ченгиз заяви пред изданието през юни, че е подал съвместна оферта за закупуването на българската нефтопреработвателна рафинерия на Лукойл заедно със "Сокар" преди около година.

„Става въпрос за инвестиции от около 2,5 милиарда долара. Рафинерията има капацитет да преработва 8-10 милиона тона нефт годишно и разполага със собствена верига бензиностанции. Имаме сериозни конкуренти на глобално ниво, но сме много решителни. Очакваме процесът да приключи в рамките на два-три месеца. Ако спечелим, ще навлезем в сектора на продажбите на горива на дребно и бензиностанциите", каза той.