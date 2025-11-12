IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Няма съгласие: Отменя се планираното за утре заседание на Тристранката

Причината е отказът на национално представителните организации на работодателите да участват

12.11.2025 | 19:00 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Заместник министър-председателят и председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) Томислав Дончев отменя насроченото за утре заседание на Съвета. 

Причината за това е отказът на национално представителните организации на работодателите да участват в свиканото заседание.

В своята работа правителството винаги се е ръководило от принципната позиция, че социалният диалог е необходим при всички важни решения в страната. Добрият управленски тон изискваше да се консултираме с всички социални партньори, но повторният отказ на част от тях да участват в заседанието на НСТС дава ясна оценка за отношението им към бюджета.

Правителството ще одобри законопроектите, свързани с Бюджет 2026 във вида, съгласуван с партиите, подкрепящи правителството, съобщават от правителствената информационна служба.

Тагове:

Томислав Дончев НСТС Бюджет 2025
