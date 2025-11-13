Икономист: Големи бонуси в администрацията, полза никаква

Провали се поредният опит за заседание на НСТС, бизнесът отказва да подкрепи настоящия проектобюджет.

"Бизнесът на практика е поставен в изходна позиция. Този бюджет не е правен от икономисти и финансисти, а искрено политически. Нито едно от бизнес предложенията не е отразено. Пропуските не са отстранени и нещата не търпят промяна", заяви икономистът д-р Пламен Иванов в "България сутрин".

Политически бюджет, без икономическа логика

Гласът на хората от бизнеса, които плащат заплатите на мнозина, не се чува, коментира той за Bulgaria ON AIR.

"Хората от бизнеса определено изказаха своето мнение на последните избори - те не гласуваха. Един бюджет не е само заплати и пенсии. Притеснително е, че разходната част е прекалено раздута, приходната - не. Хората, които го планират, нямат общо с икономиката и финансите. Излиза да го коментира Деница Сачева. Като социален министър как определяш бюджет", допълни Иванов.

По думите му бюджетът се коментира от синдикати, които са последствие на бизнеса, както и от държавната администрация.

Бонуси, дългове, администрация

"Най-големите бонуси са в Сметната палата и Агенцията за инвестиции. Не съм видял там нещо да се е променило, за да има бонуси за стотици хиляди левове. Излизат инвестиции от България, не идват нови. Износът ни спада с над 3%. Когато бюджетираш нещо в дефицит, е нормално нещата да вървят надолу", категоричен е икономистът.

Експертът е на мнение, че балансът в бизнеса ще бъде обърнат и няма да има вътрешни инвестиции, а работодателите няма да допълнят с нови работни места.

"Докато не започнем да планираме по-добре разходната и приходната част, ни чакат дългове след дългове. Синдикатите не носят стойност. Те са последствие на хората, които създават стойност и работни места. Последната седмица се конфронтират работниците в частния сектор и тези в държавния. Държавната администрация получава повече, а министерства вършат еднакви действия", изтъкна д-р Иванов.

