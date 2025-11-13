Кой контролира и кога се използва специалният режим при НСО?

След няколко инцидента с автомобили на Националната служба за охрана (НСО), включително рисковани маневри от кортежа на ливанския президент, темата за движението на коли със специален режим отново предизвика обществен интерес.

Пускаш кортежа и се прибираш вдясно

"Гражданинът в случая е длъжен да осигури безопасно преминаване на автомобилите, които се движат със специален режим. И това не е изненада, защото виждате - още самият полицейски автомобил ясно показва на гражданина, че след него се движат още автомобили със специално предназначение. Това е държавен ръководител на чужда държава и нашата държава поема ангажимент да осигури неговия живот и здраве по време на пребиваването му у нас", заяви бившият заместник-ректор на Академията на МВР доц. Милен Иванов в ефира на "България сутрин".

Ако шофьор види такъв кортеж, трябва да намали скоростта и да се прибере плътно вдясно.

Доц. Иванов обясни, че всеки автомобил, който не предприеме установените правила, се приема като заплаха.

"Ако не предприемете действия, които да бъдат оценени от охраната като опасни за охраняваното лице, тя няма да предприеме такива действия, каквито видяхме с оперативния автомобил. Но той го направи, защото гражданинът в този момент започна да подава светлинни сигнали и да си търси правата. В случая това е неразумно и неправомерно действие", поясни доц. Иванов пред Bulgaria ON AIR.

По отношение на въпроса дали кортежите имат право да навлизат в насрещното, доц. Иванов обясни, че това се допуска, когато се осигурява безопасен коридор за движение. Ако водач на цивилен автомобил не отстъпи достатъчно пространство, охраната може да предприеме маневри, които изглеждат рискови, но са част от протокола за защита.

Доц. Иванов коментира и случая с автомобила на НСО, засякъл трамвай в София.

Той обясни, че за движението на такива автомобили често се осигурява т.нар. "трасе", координирано от центъра за управление на светофарите.

Според информацията на Столична община, НСО и Спешна помощ разполагат с устройства, които могат дистанционно да променят сигналите на светофарите, за да осигурят бърз и безопасен коридор.

Доц. Иванов посочи, че макар да има спекулации за неправомерно използване или клониране на тези устройства, това тепърва трябва да бъде проверено от компетентните органи.

На въпрос кой контролира кога и защо се използва специалният режим, доц. Иванов уточни, че това е преценка на охраняващия екип и на самото охранявано лице.

Държавните ръководители често имат натоварен график и ограничено време, което налага по-бързо придвижване.