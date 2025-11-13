IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мъж преби жена си във Варна, тя е с опасност за живота

Той избягал и се скрил в Добрич, задържан е

13.11.2025 | 15:17 ч. Обновена: 13.11.2025 | 15:26 ч. 16
Снимка: архив, МВР

Задържан е мъж, пребил жена си и след това избягал да се укрие в Добрич, съобщиха от МВР във Варна.

Сигналът за случилото се е бил подаден в началото на тази седмица от една от болниците в крайморския град. 

В лечебното заведение е била приета 56-годишна жена с опасност за живота от много наранявания – счупени ребра и перфорация на бял дроб, от нанесен ѝ побой. 

Тя е била докарана до болницата от свои близки.

При разследването на случая полицаите са установили, че жената е пребита от мъжа, с когото е в процес на развод. 

Междувременно той избягал и се скрил в Добрич. Със съдействието на дирекцията в добруджанския град мъжът е задържан. Срещу него е образувано досъдебно производство за нанасяне на тежка телесна повреда в условията на домашно насилие, предаде БТА.

Тагове:

побой Варна Добрич мъж жена
