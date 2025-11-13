Мъж преби жена си във Варна, тя е с опасност за живота

Задържан е мъж, пребил жена си и след това избягал да се укрие в Добрич, съобщиха от МВР във Варна.

Сигналът за случилото се е бил подаден в началото на тази седмица от една от болниците в крайморския град.

В лечебното заведение е била приета 56-годишна жена с опасност за живота от много наранявания – счупени ребра и перфорация на бял дроб, от нанесен ѝ побой.

Тя е била докарана до болницата от свои близки.

При разследването на случая полицаите са установили, че жената е пребита от мъжа, с когото е в процес на развод.

Междувременно той избягал и се скрил в Добрич. Със съдействието на дирекцията в добруджанския град мъжът е задържан. Срещу него е образувано досъдебно производство за нанасяне на тежка телесна повреда в условията на домашно насилие, предаде БТА.