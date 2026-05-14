Ескалация във въздуха: Китай разполага J-20A край Тайван

Военновъздушните сили на Китайската народноосвободителна армия (КНАА) започнаха прехода на редица елитни въздушни бригади от експлоатация на базови изтребители J-20 от пето поколение за превъзходство във въздуха към силно подобрения нов вариант J-20A, тъй като новите изтребители са приоритет за доставка до някои от най-стратегически разположените подразделения на службата. Последното подразделение, потвърдено за преход, е 41-ва въздушна бригада, базирана във Уишан, провинция Фудзиен, която премина към експлоатация на по-стария базов J-20 едва през 2023 г. Местоположението на съоръженията във Уишан е особено чувствително поради близостта му до Тайванския проток, където технически продължава китайската гражданска война, тъй като правителството на Република Китай, базирано в Тайпе, продължава да претендира за суверенитет над цялата китайска територия, пише MWM.

J-20A има преработен дизайн на корпуса, като най-забележимата разлика е преработеният заден капак, който намалява аеродинамичното съпротивление, подобрява ефективността му при свръхзвуков полет и вероятно допълнително ще подобри стелт способностите му. Новият вариант интегрира два двигателя WS-15 от следващо поколение, които осигуряват значително по-голяма тяга и мощност на бордовите системи, отколкото по-старите двигатели WS-10C, които захранваха базовите варианти. Интегрирането на WS-15 значително подобрява всички аспекти на летателните характеристики на J-20, както и неговия обхват, като същевременно осигурява по-голяма мощност на бордовите подсистеми и намалява изискванията за поддръжка. Новите двигатели дават на J-20 най-високата тяга от всички типове изтребители в света, както и най-големия обхват с изключение на руския ударен изтребител Су-34.

41-ва въздушна бригада е единадесетото подразделение, потвърдено, че е преминало към J-20 през 2023 г.,

след като преди това е разполагало с изтребители J-11 от четвърто поколение от 2008 г., когато те са заменили по-старите J-7 от трето поколение. Въпреки че базовият J-20 вече се смяташе за достатъчен, за да осигури комфортно превъзходство над изтребителите, разположени от Военновъздушните сили на Република Китай, и имаше благоприятно положение спрямо изтребителите F-35, разположени от съседна Япония и от въоръжените сили на САЩ в японски бази, J-20A осигурява значително по-добър боен потенциал. Неговият значително подобрен обхват и крейсерска скорост биха могли да бъдат особено ценни при установяване на блокада на остров Тайван, за да се предотврати намесата на Западния блок или японските сили в конфликт в Тайванския проток.

Решението за прехвърляне на подразделения от експлоатация на J-20 към J-20A показва, че новият вариант е оценен като значително по-добър и повдига въпроси относно кои подразделения базовите изтребители J-20, които все още са сред най-способните самолети във Военновъздушните сили и по-широкия свят, ще бъдат прехвърлени за въоръжаване. Това също така показва, че J-20A може да има значителни сходства в поддръжката и обучението с базовия вариант, което значително улеснява прехода на съществуващите подразделения J-20, вместо прехода на близки подразделения, които експлоатират други типове изтребители като J-10 или J-11. От влизането си в експлоатация през 2017 г., J-20 се смята за един от двата водещи типа изтребители в света, действащи в собствена лига, редом с американския F-35. Това се промени през 2025 г., когато новият J-35 беше въведен в експлоатация като по-лек еквивалент на J-20, който е подобно сложен. Темпото, с което ВВС са закупували J-20, значително надхвърля темповете на закупуване на който и да е тип изтребител от която и да е друга служба в света.