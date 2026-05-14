Жандармерията ще дава наряди на летището във Варна

Поради нарастващия поток от пътници за новия туристически сезон служители на Зоналното жандармерийско управление във Варна вече изпълняват охранителни наряди на летището в града, съобщиха от МВР.

Те ще подпомагат дейността на колегите си от Главна дирекция „Гранична полиция“ и ще изпълняват задачи по охраната, гарантиране на сигурността на пътниците и опазване на обществения ред в зоната на аеропорта. Техните задължения и правомощия включват обходи на обществените пространства на летището и около него, както и проверки на моторни превозни средства, пътници и техните багажи.

Ситуирането на служители на Жандармерията в районите на морските ни летища е стандартна практика, която се прилага всяко лято по време на активния туристически сезон. Освен във Варна, където нарядите вече са факт, в началото на идния месец патрули ще има и на летището в Бургас.