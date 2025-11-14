Паркирането в София: Вдигането на цена не е реформа

Двойно поскъване на платеното паркиране в София и поетапно разширяване на “Синя” и “Зелена” зона са решенията на СОС. Новите цени влизат в сила от януари догодина и са съответно 2 евро и 1 евро на час.

Според Ивайло Йонков, общински съветник от “Синя София”, няма нужда от поскъпване. “Има желязно житейско правило: нещо работи ли, не го пипай. Имаме криза на молекулярно ниво - може би на бул. "Патриарх Евтимий". Там направиха страшна глупост. Има болница, която дори няма паркинг, хората как да си заведат детето при лекаря? В града няма криза", на мнение е общинският съветник.

Ограничен служебния абонамент

Димитър Димитров, общински съветник от ПП-ДБ, заяви, че през последните над 12 години в София всяка година има повече коли, отколкото предходната.

"Градът има ограничение и търсенето започва да надвишава предлагането. Паркирането има и социални елементи и не всеки може да ходи пеша и да ползва градски транспорт. За да могат хора, които нямат друг избор, трябва много повече хора да слязат от колите си и да ползват градски транспорт. Ограничаваме служебния абонамент до 10% от паркоместата", допълни Димитров в предаването “България сутрин”.

Йонков е на мнение, че е необходима и “Червена зона” пред имотите на хората.

"Има едно единствено решение - общината е крайно време да спре да харчи публичните пари за безумни работи. Вдигането на цена не е реформа. Вдигането на цената на хляба няма да ни накара да ядем по-малко хляб. Нужна е червена зона. Улиците няма да бъдат задръстени и ще бъде чисто. Взима се от хората с малък и среден бизнес, за да се строят паркинги. Публичните сектори не са прозрачни", коментира общинският съветник пред Bulgaria ON AIR.

По думите на Димитров сините зони в момента са много заети.

"Имаме нужда от повече частен сектор във всички услуги в Столичната община. Очакват се 70 млн. лв. увеличение на приходите след промените. Досега тези пари оставаха само в Центъра за градска мобилност. От тези 70 млн. лв. планът е 20 млн. лв. да отидат за тротоари, 20 млн. лв. за градски транспорт, още 20 млн. лв. в паркинги и остават 10 млн. лв. за други проекти", добави Димитров.

