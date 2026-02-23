IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 120

Заместникът на Мирослав Рашков в болница

По-рано служебният министър на вътрешните работи обяви, че го издирва

23.02.2026 | 20:53 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

"В  болница съм. Уведомил съм главния секретар на МВР и директора на "Човешки ресурси" на вътрешното ведомствo". Това заяви пред Нова тв заместник-главният секретар на МВР Явор Серафимов. 

По-рано днес служебният вътрешен министър Емил Дечев предложи на Министерски съвет (МС) да вземе решение, с което да предложи на президента на Република България да освободи от длъжност главния секретар на МВР Мирослав Рашков. Дечев поиска и съдействие от медиите да открият къде е заместникът на Мирослав Рашков – Явор Серафимов.

Свързани статии
  

Главен комисар Серафимов пое поста на 28 януари тази година. Той е служител в МВР от 1999 година, като е преминал през различни изпълнителски и ръководни длъжности в системата, включително заместник-директор и директор на ГДБОП. От май 2025 г. до момента е заместник-директор на Главна дирекция „Национална полиция“. Многократно награждаван за постигнати високи професионални резултати.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Явор Серафимов болница заместник - главен секретар МВР
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem