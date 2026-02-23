Заместникът на Мирослав Рашков в болница

"В болница съм. Уведомил съм главния секретар на МВР и директора на "Човешки ресурси" на вътрешното ведомствo". Това заяви пред Нова тв заместник-главният секретар на МВР Явор Серафимов.

По-рано днес служебният вътрешен министър Емил Дечев предложи на Министерски съвет (МС) да вземе решение, с което да предложи на президента на Република България да освободи от длъжност главния секретар на МВР Мирослав Рашков. Дечев поиска и съдействие от медиите да открият къде е заместникът на Мирослав Рашков – Явор Серафимов.

Главен комисар Серафимов пое поста на 28 януари тази година. Той е служител в МВР от 1999 година, като е преминал през различни изпълнителски и ръководни длъжности в системата, включително заместник-директор и директор на ГДБОП. От май 2025 г. до момента е заместник-директор на Главна дирекция „Национална полиция“. Многократно награждаван за постигнати високи професионални резултати.