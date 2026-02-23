Камъните, които ще ни носят късмет в годината на Огнения кон

Китайската Година на Огнения кон започна на 17 февруари 2026 г. и се свързва с енергия, амбиция, динамика и нови възможности. Хороскоп за всички китайски зодиакални знаци може да прочетете тук.

Според китайската астрология и принципите на фъншуй, определени кристали и камъни се считат за подходящи през този период. Те се използват като символични средства за подкрепа на успеха, баланса и личната мотивация, както и за привличането на късмета, разсейването на негативната енергия.

Кои са 7-те камъка за късмет в годината на Огнения кон?

Цитрин – камък за просперитет и успех през 2026

Цитринът е сред най-популярните кристали за годината на Огнения кон. Неговият златист цвят се асоциира с елемента Огън и с теми като изобилие, увереност и финансов растеж. Смята се, че цитринът подпомага яснотата при вземане на решения и насърчава активността в бизнес начинанията.

Често се носи като бижу или се поставя в работното пространство, близо до компютър, документи или портфейл. В контекста на фъншуй някои го позиционират в югоизточната част на дома, свързвана с материалното благополучие.

Нефрит – баланс и хармония в годината на Коня

Нефритът традиционно е свързван с хармония, стабилност и защита. В динамична година като 2026 той символизира вътрешен баланс и устойчивост. Смята се, че подпомага дългосрочния успех и спокойствието при вземане на решения.

Нефритът често се използва под формата на гривни, висулки, гуа ша камъни за масаж и масажни ролери за лице. Освен в декоративната и козметична функция, той се възприема и като символ на хармония и равновесие.

