Българите пием, защото сме прекалено социално изолирани и емоционално неграмотни?

Българите пием, защото сме прекалено социално изолирани и може би емоционално неграмотни. Не знаем как да се справим със стреса и гнева си, със скуката по друг начин, освен да се упоим с поредната чаша, която ни дава илюзията за отпускане и може би за решаване на проблеми. Това каза психологът Светла Влахова пред "Фокус".

Алкохолът обаче не е решение на проблемите, а бягство от тях, подчерта тя.

"Човек посяга към чашата, може би защото е твърде слаб или може би не иска да погледне реалността и да се сблъска с проблемите си. Причините са в комбинацията от пълната ценностна деградация, липсата на смисъл и някаква генетична предразположеност към алкохола“, обясни психологът.

Консумацията на алкохол се превръща в ежедневие за българина, а алкохолът е превърнат в част от нашата национална идентичност.

"При нас е прието, че ракията е "лекарството“, което ни "лекува“ от всичко, а хората, които са трезвеници, са "предатели“, "скучни“ или "болнави“.

Пиенето е най-лесният начин да се почувстваме хора на традицията, а не си даваме сметка, че всъщност си вредим. Не казвам, че пиенето в приятна компания е нещо лошо, но когато това се превърне в ежедневие и когато започнем да се оправдаваме с други неща, тогава нещата излизат извън контрол“, коментира Светла Влахова.

Статистиката по отношение на престъпността и насилието, извършени след употреба на алкохол, са показателни, посочи психологът.

"Като започнем от домашното насилие, завършващо с трагични случаи, и стигнем до ежедневието, където виждаме статистиката на пияни шофьори, погубили десетки невинни животи. Цифрите наистина са потресаващи. Въпросът тук е защо държавата не взима мерки да промени тази статистика. Отговорът е лесен – защото печели от акцизите, а политиците се страхуват да посегнат на "свещената крава“ на българина – евтиния алкохол“, обясни Влахова.

По думите й алкохолът се е превърнал в социален регулатор.

"Една вечно пияна и замаяна нация е много по-лесна за управление“, добави тя.

Намаляването на зависимостта според нея трябва да започне от семейната среда и образователната система.

"Хората трябва да се научат да поемат лична отговорност за своите решения и постъпки. Докато не започнем да поемаме лична отговорност, а прехвърляме вината, непрекъснато ще се натъкваме на проблеми като този“.