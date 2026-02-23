Валенса: Тръмп е "или предател или изключителен лидер"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е "или предател, или изключителен лидер", който иска да избегне ядрен ад, заяви бившият полски президент Лех Валенса, който е нобелов лауреат за мир, предаде Франс прес.

В интервю за френската информационна агенция Валенса казва: „На пръв поглед Тръмп изглежда като слуга на Русия, като чисто и просто предател, но стопанинът на Белия дом може би е един изключителен лидер, който знае, че ако САЩ се присъединят към антипутиновския хор, то Путин няма да има повече избор и ще трябва да използва ядрено оръжие“.

Този коментар Валенса направи в навечерието на четвъртата годишнина от началото на войната на Русия в Украйна.

„Защото Путин е безотговорен. Това е много хитра, много умна игра. Да не се притиска Путин да използва ядрено оръжие, а да се разиграва ролята, че си му приятел“, допълни Валенса.

Според него по този начин Тръмп печели време и принуждава „Европа да се организира срещу Путин без САЩ. Защото ако САЩ се намесят, това ще бъде ядрена война“, прогнозира Валенса.

„Има два начина да се гледа на нещата“, обобщава Лех Валенса и допълва: „Тръмп е или предател, или изключително интелигентен човек. „Към днешна дата все още не знам кое от двете се отнася за Тръмп“.