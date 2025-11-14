Шофьори с ТЕЛК се оплакаха от дискриминация

Граждани протестираха пред Национална многопрофилна болница „Цар Борис Трети“ в София срещу дискриминиране на хората с увреждания като участници в движението по пътищата.

Протестът е организиран от Българската асоциация за рекреация, интеграция и спорт и бе срещу действия на Транспортната областна лекарска експертна комисия (ТОЛЕК).

[sc: image id:5952 filename:e128eaf9d567fb4d07e41973208bf79b-invalidi-2.jpeg desc:

Гражданите не са съгласни с процедурата за подновяване на шофьорски книжки, намаляване на валидността на свидетелствата за правоуправление и орязване категориите на водачите с решения от ТЕЛК.

[sc: image id:5953 filename:8a7f57dd3ff9e2f30f94a0c10dac71dd-invalidi-3.jpeg desc:

Протестиращите се обявиха срещу Наредба 3 на Министерството на транспорта, с която се определят изискванията за физическа годност към водачите за управление на моторно превозно средство. Те разказаха, че хора, които вече не се водят като освидетелствани с ТЕЛК, не се освобождават от ТОЛЕК, което нарушава правата им. И добавят, че при такива случаи те не могат да удължат срока на шофьорската си книжка и да се възползват от правата си.

Правоспособните шофьори с инвалидност от цялата страна чрез протеста заявяват, че са дискриминирани и искат равни права като водачи на МПС