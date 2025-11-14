Новият ред: Как Тръмп може да свали Мадуро?

Когато USS Gerald R Ford, най-големият самолетоносач в света, пристигне в Карибско море, това ще бележи завършването на най-голямата американска военна мобилизация от войната в Ирак насам.

Около 10 000 войници са се събрали в региона, подкрепени от десетки военни кораби, подводници и изтребители, въоръжени със стотици ракети с дълъг обсег. Изглежда, че цялата им огнева мощ е насочена към Николас Мадуро, президента на Венецуела.

Според информации, служители на Белия дом и Пентагона са изготвили поредица от военни варианти срещу южноамериканската диктатура, включително директни атаки срещу Мадуро или операции за завземане на нефтените полета в страната.

Доналд Тръмп многократно е намеквал, че наземни удари са неизбежни, а висши служители като Марко Рубио, неговият държавен секретар, насърчават смяна на режима с помощта на сила.

САЩ вече са убили повече от 75 души в бързоходни лодки и подводници в ескалираща военна кампания срещу наркотрафикантите в региона.

Според информациите президентските съветници се консултират с Министерството на правосъдието дали операцията може да бъде разширена до континенталната част на Венецуела.

Анализаторите смятат, че това означава удари срещу всичко – от военни бази до лаборатории за кокаин, тайни писти, използвани за трафик на наркотици, и партизански лагери.

Твърди се, че Мадуро, който управлява страната от 2013 г. след смъртта на бившия президент Уго Чавес, е централна фигура в картелите, които доставят наркотици в САЩ.

През август главният прокурор Пام Бонди заяви, че диктаторът „няма да избегне правосъдието и ще бъде подведен под отговорност за своите отвратителни престъпления“, като удвои наградата за ареста му до 50 млн. долара (около 38 млн. лири).

Досега Тръмп отказва да разкрие точните си планове. Но когато CBS News го попита дали смята, че дните на Мадуро са преброени, американският президент отговори: „Мисля, че да.“

Каквото и да реши, Тръмп няма да има недостиг на варианти

С пристигането на USS Gerald R Ford и придружаващата го ударна група се появяват 5000 моряци и 75 самолета за атака и подкрепа, включително изтребители F-18.

Освен това, през последните седмици американската армия разположи 10 стелт самолета F-35 и три дрона MQ-9 Reaper в близкия Пуерто Рико, където вече са разположени 5000 американски военнослужещи.

Бомбардировачи B2 и B1, способни да пренасят 30 000-килограмовите „Massive Ordnance Penetrator“, използвани наскоро за удари по ирански ядрени съоръжения, са летяли в излитания край бреговете на Венецуела.

Освен тях в района има достатъчно военни кораби и подводници, които могат да пренасят почти 500 прецизни крилати ракети Tomahawk с дълъг обсег.

Всяка операция би била връщане към разцвета на американските „бананови войни“ в Карибския басейн през 20-ти век – интервенции, предназначени да защитят търговските интереси в региона.

За да постигне голямата си цел – свалянето на Мадуро – Тръмп вероятно ще трябва да пренебрегне забраните за убийството на чуждестранни лидери.

Докато Белият дом обсъжда следващия си ход с висок залог, Telegraph проучи варианти, които американският президент би могъл да предприеме, за да свали диктатурата във Венецуела, въз основа на предишни примери за смяна на режима.

1. Тежки оръжия и войски (Нориега, Панама, 1989 г.)

През декември 1989 г. американските сили обградиха посолството на Ватикана в Панама, където генерал Мануел Нориега търсеше убежище.

Белият дом беше наредил инвазия в страната с цел да бъде заловен нейният силен лидер и да бъде съден в родината си.

Неспособни да нахлуят в дипломатическото представителство, американските морски пехотинци и командосите от Delta Force пуснаха на пълна сила пронизителни хеви метъл химни на Black Sabbath, Guns N’ Roses и AC/DC, за да изгонят Нориега от аванпоста на Светия престол.

След спор между Вашингтон и Ватикана, поради шумовото замърсяване и тактиките на тормоз, диктаторът в крайна сметка се предаде и беше откаран във Флорида за съдебен процес.

Подобно на силовия лидер на Панама, Мадуро е обвинен на федерално ниво в трафик на наркотици. Но тук приликите свършват, що се отнася до наземната инвазия в Панама и възможността за американско военно присъствие във Венецуела.

Панама е сравнително малка страна с един основен град. Американците вече имаха военна база близо до корабоплавателния канал, от която да организират атаката.

Брандан Бък от Института Като заяви пред Telegraph:

„Венецуела не е такава. Тя е два пъти по-голяма от Ирак и има няколко големи населени центъра. И, разбира се, в Венецуела няма американско военно присъствие, така че те не могат просто да излязат от базата.“

И за разлика от Ирак, няма приятелски съседни държави, които да могат да бъдат използвани като отправни точки за въоръжена инвазия. Това би увеличило риска от жертви, ситуация, която както Тръмп, така и американската общественост биха искали да избегнат, според мнозина експерти.

За разлика от предишни въстания, подпомогнати от САЩ, няма индикации за различия между политическите лидери и въоръжените сили.

На място американските войски биха срещнали силна съпротива от страна на венецуелската армия, наброяваща около 109 000 души, полицията и въоръжените групи, лоялни на Мадуро.

Служителите по сигурността, обграждащи силния човек, се смятат за закалени бойци с боен опит, което прави малките рейдове на специалните сили също толкова опасни.

Макар САЩ да разполагат с достатъчно човешки ресурси, за да изпълнят задачата, политическите лидери и техните избиратели едва ли ще имат куража да се заемат с последващата операция по разчистване.

Всяка операция за стабилизиране вероятно ще бъде провалена от партизански атаки, а общественото доверие в опозиционните фигури е слабо, тъй като венецуелците са уморени от повтарящите се неуспехи в опитите им да свалят Мадуро, според г-н Сабатини.

2. Бомбардировки от голямо разстояние (Кадафи, Либия, 2011 г.)

Тръмп не се притеснява да демонстрира военната мощ на САЩ чрез способностите си за удари от голямо разстояние. Проведени са бомбардировки срещу Иран, Йемен, Ирак и Сирия с надеждата да се постигнат различни цели.

Но може би най-сравнимата кампания с потенциален удар срещу Венецуела би била тази от 2011 г., използвана за свалянето на либийския диктатор Муамар Кадафи.

Американските сили, събрани в региона, силно подсказват, че това е основният вариант, който Тръмп обмисля.

Американски изтребители, въоръжени с ракети „въздух-земя“, и „Томахоукс“, изстреляни от военни кораби и подводници край брега, биха се справили бързо с всякакви цели на континента.

Първи в списъка за удари вероятно биха били венецуелските системи за противовъздушна отбрана S-300, произведени в Русия. Експерти предполагат, че системите са само частично оперативни и не са подходящи за противодействие на американските сили.

Американските самолети вероятно ще срещнат малка съпротива от руските Сухои, пилотирани от въздушните сили на Мадуро.

Към 2018 г. се смята, че има само пет самолета, които могат да се използват, от повече от 20, които южноамериканската държава се смята, че е закупила. Казват, че F-16 са безполезни.

След като те бъдат извадени от строя, Вашингтон вероятно ще нападне летищата и пристанищата, използвани за транспортиране на наркотици към САЩ.

Венецуелските военни активи също могат да бъдат набелязани с цел дестабилизиране на режима на Мадуро.

Но за разлика от Либия, там няма опозиционни фигури, които да чакат да поемат властта

Всяка операция по прочистване би била също толкова хаотична, колкото и сухопътна инвазия.

Това не е спряло САЩ в миналото, с поредица от заговори срещу Мадуро и неговия режим, които приличат на сюжета на холивудски шпионски трилър.

Режимът на южноамериканския силен човек многократно е твърдял, че е задържал чужденци, предимно американци, обвинени в опит да го убият или свалят от власт.

Миналата година беше разкрита тайна шпионска мрежа на САЩ, която показва как тайни агенти са били изпратени във Венецуела, за да изфабрикуват дела за трафик на наркотици срещу нейните лидери.

В миналото Мадуро също е твърдял, че Тръмп е наредил да бъде убит от агенти, използващи дронове, натоварени с бомби.

До 10 американски заложници, държани от Каракас, бяха освободени по споразумение, сключено от американски шпиони през декември 2023 г.