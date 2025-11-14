Панев: За управлението на "Лукойл" е нужен сериозен международен екип

След като Великобритания издаде лиценз, позволяващ на "Лукойл" да продължи дейност под ръководството на особен управител, въпросите около реалното функциониране на рафинерията и държавната стратегия стават все по-остри.

Бившият депутат от "Продължаваме промяната - Демократична България" Владислав Панев коментира ситуацията в студиото на "Денят ON AIR", като постави акцент върху сериозните рискове - както в управлението на "Лукойл Нефтохим", така и в новоприетото законодателство, което регламентира фигурата на особен управител.

"Дали Румен Спецов е спец само в областта на данъците или включително и на преработката и продажбата на петрол - това е отделен въпрос. Очевидно не е такъв специалист, но много малко такива специалисти могат да се намерят в България. "Лукойл Нефтохим" е една изключително голяма компания - най-голямата в България - и не е по силите на който и да било човек сам да я управлява", каза Панев пред Bulgaria ON AIR.

Той подчертава, че ще е нужен сериозен международен екип.

Панев допуска, че ангажирането на чуждестранна компания би било най-разумното решение, тъй като задачата не включва просто поддържане на завод, а сложна логистика, контрол върху доставките и гарантиране, че суровината не идва от санкционирани източници.

Една от най-тревожните теми, според Панев, е промененото законодателство. Той определя текстовете като "изключително лошо написани".

"Много е странно как без съдебен контрол някой, който не е собственик на даден актив, може да го продаде на трето лице и да не подлежи на никаква отговорност за това. Това е някаква българска иновация в търговското право", коментира гостът.

Той разглежда различни сценарии. Според него криза с горивата може да се избегне, ако дерогациите от Великобритания и САЩ бъдат поддържани и ако рафинерията се управлява професионално.

Критика към Бюджет 2026, направи Панев.

"Бюджетът ми изглежда трагичен. Доста ляв, тъй като 46% и повече преразпределение е рекордно. Това означава все по-голяма данъчна тежест върху бизнеса и върху работещите хора, означава теглене на все по-големи дългове", заяви бившият депутат.

Според него при липса на промени бизнесът ще протестира напълно основателно.