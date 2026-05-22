В Австрия намаляват ДДС върху основните храни от 1 юли

Парламентът на Австрия одобри предложеното от правителството намаляване на ДДС върху основните хранителни продукти. За стоки като масло, яйца, мляко, ориз, макаронени изделия, хляб, пшенично брашно, повечето видове плодове и зеленчуци ставката на ДДС ще бъде намалена от 1 юли от 10 на 4,9 процента.

Мярката би трябвало да помогне на домакинствата да спестяват средно по 100 евро годишно, но същевременно се очаква държавните приходи да намалеят с около 400 милиона евро за година, като все още не е решено как да бъдат компенсирани тези средства.

Като компенсационни мерки се обмисля въвеждането на такса от 2 евро за пощенските пратки, но процесът на експертни оценки продължава.

Критика към новоприетата мярка изказаха опозиционните партии. Депутатът от Австрийската партия на свободата Александър Печниг прогнозира, че намалението на ДДС ще бъде отменено или поради юридически причини, или заради бюджетни затруднения, но планираната такса върху пощенските пратки ще остане. Според партията на Зелените мярката не е социално балансирана и е недостатъчна.

(Специално за БТА от Цветана Делибалтова)