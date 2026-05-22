Правосъдният министър: Основната цел е създаването на ефективен орган за борба с корупцията

От трибуната на Народното събрание правосъдният министър Николай Найденов заяви, че противодействието на корупцията следва да бъде безусловен национален приоритет.

“Единствено чрез утвърждаване на върховенството на закона, прозрачността и справедливостта може да бъде възстановено доверието на обществото в институциите и укрепена вярата на гражданите в демократичния ред и правовата държава”, каза още Найденов.

В дневния ред на днешното пленарно заседание на първо четене депутатите обсъждат законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, според приетата програма за работа на Народното събрание. Вносител е Министерският съвет.

Министърът припомни, че в края на 2023 година е създадена самостоятелна комисия за противодействие на корупцията, а в началото на 2026 година тя е била закрита и функциите ѝ са разпределени между Националната следствена служба, Министерството на вътрешните работи и Сметната палата. Двете реформи, които се случиха, не изпълняват поетите ангажименти в Националния план за възстановяване и устойчивост, подчерта Найденов. Той обясни, че основната цел на настоящия законопроект е създаването на ефективен орган за борба с корупцията.

Това, по думите му, е необходимо както с оглед на обществената необходимост, така и с оглед на изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост. Основното изискване на плана е създаването на политически независим орган, избиран чрез прозрачни и публични процедури. Именно това изискване е изпълнено с настоящия проект, подчерта правосъдният министър.

“Предвижда се комисията да се състои от петима членове, като процедурите за избора им за първи път се уреждат детайлно на законово ниво, изтъкна Николай Найденов. Установяват се публични процедури при избора на членове с широко участие на неправителствени организации, висши училища и научни организации. Подобен публичен механизъм е предвиден и при назначаването на члена на комисията от президента на републиката”, обясни Найденов.

Правосъдният министър добави, че се предвижда съдебен контрол върху всички решения за избор, добави министърът. Наред с това мандатът е петгодишен, без възможност за подновяване. Следващото изискване на плана е комисията да разполага с правомощия, които пряко засягат превенцията и противодействието на корупционната дейност и престъпленията.