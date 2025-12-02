IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пускат двупосочно движението по Дунав мост за празниците

Ремонтът ще продължи веднага след Нова година

02.12.2025 | 04:00 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

За Коледно-Новогодишните празници се предвижда движението по Дунав мост при Русе – Гюргево да бъде пуснато и в двете платна, заяви областният управител Драгомир Драганов.

Идеята е движението по време на празниците да се извършва и в двете ленти на съоръжението, за да може трафикът да бъде облекчен. За момента това е планирано да се случи в периода между 18 декември тази година и 4 януари 2026 г.

От 4 януари ще бъдат подновени ремонтните дейности в следващия пети от общо шест участъка.

"В постоянен контакт сме с всички институции от българска и румънска страна и при промяна на обстоятелствата сме готови да предприемем необходимите мерки", коментира още Драганов, цитиран от БГНЕС.

