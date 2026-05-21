Църквата отбелязва Спасовден - Възнесение Господне

Православните християни отбелязват днес двоен празник - Възнесение Господне (Спасовден) и ден на светите равноапостоли Константин и Елена.

Празникът се чества 40 дни след Великден и винаги се пада в четвъртък.

Според Новия след възкресението си Исус Христос останал на Земята, за да проповядва своето учение и да беседва с апостолите, движейки се между тях като Богочовек. На този ден, придружен от тях и от Дева Мария, той се изкачва на Елеонския хълм до Ерусалим, и оттам, пред очите на всички, се възкачва на небето (Евангелия от Лука 24, 50-53; от Марко 16, 19). Въпреки това, Христос не изоставя хората, а им изпраща Светия Дух на Петдесетница и не престава да се застъпва за тях пред Отца.

На български празникът се казва и "Спасовден", дума, която етимологически произлиза от "спасение".

Смята се, че с Възнесението завършва делото по спасението на човечеството, откъдето идва и народното име на празника.

На празника имен ден отбелязват Спас, Спаска, Спасена, Спасимир, Спасимира и Спасияна. Спасовден е смятан и за професионален празник на хлебари и сладкари.