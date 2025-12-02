"Коледното селце" на Банско се отменя поради нещастен случай

Поради нещастен случай и смъртта на организатора, "Коледното селце" на Банско няма да се състои, съобщиха от общината на официалната си Facebook страница.

"Изказваме искрените си съболезнования и подкрепа към семейството и близките", пише още в публикацията.

Беше предвидено комплекс "Бяла сцена" да се превърне в домакин на новото "Коледно село" от 1 декември 2025 г. до 3 януари 2026 г.

Организиран бе пъстър коледен базар и шатри със сезонни кулинарни изкушения, а за най-малките лична среща с Дядо Коледа и творчески работилници.

За настроението на малки и големи бяха подготвени викторини, игри и празнични забавления през целия период.

Организаторите се бяха погрижили за специална светлинна инсталация и вечерни светлинни шоу програми.