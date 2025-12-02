Без ТИР-ове по магистралите "Тракия", "Струма" и "Хемус" за Коледа и Нова година

В почивните дни около Коледните и Новогодишни празници, в определени дни и часове, временно ще се ограничава движението на камионите над 12 тона по автомагистралите "Тракия", "Струма" - по цялата им дължина, и на магистрала "Хемус" в участъка от София до пътен възел „Дерманци“ в областите София и Ловеч.

Целта, информира АПИ, е да се улесни пътуването на леките автомобили, да се увеличи пропускателната способност и да се повиши безопасността на движение, когато много хора тръгват на път.

Въвеждането на временната организация на движение е необходимо поради засиления трафик, когато и предпоставките за инциденти са по-големи поради неправилни изпреварвания и образуването на колони от тежкотоварни автомобили.

На 23 и 30 декември, движението на тежкотоварните камиони ще бъде спряно между 14.00 и 20.00 часа, като ограничението ще важи за превозните средства, излизащи от София.

В последния почивен ден от новата година – 4 януари 2026 г., забраната за движение на камиони над 12 тона ще е между 12.00 и 20.00 часа и ще е за превозните средства, пътуващи към София.

Ограничението не се отнася за превозните средства, извършващи обществен превоз на пътници.

На магистралите "Хемус" и "Струма" забраната не обхваща камиони над 12 тона, превозващи опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони.

На "Тракия" в участъка от пътен възел „Ихтиман“ /при 34-и км/ до пътен възел „Вакарел“ /при 23-и км/ в посока София забраната няма да важи за камиони с опасни товари (ADR).

По преценка на шофьорите по време на промяната в организацията на движение за почивните дни като обходни маршрути могат да се ползват и други републикански пътища, като се спазва действащата за тях постоянна организация на движение